Žena igralca Matthewa McConaugheyja po padcu: Sem v redu

Camila Alves , žena z oskarjem nagrajenega igralca Matthewa McConaugheyja , je na Instagramu delila svojo fotografijo, na kateri nosi vratno opornico. Kot je pripisala, je razlog za to padec po stopnicah, oboževalcem pa je sporočila, da je z njo vse v redu, in jih opozorila, naj bodo previdni.

"Nesreče se dogajajo. Z menoj je vse v redu, ampak bodite previdni, ljudje, in ne padajte. Gospe, pridržite si dolge obleke in ohlapne hlače, ko se spuščate po stopnicah. V mojo je zapihal veter, blago se je ovilo okoli mojega čevlja, sledil pa je padec. Neumen padec, ki je povzročil ne tako nedolžno situacijo z vratom. Čaka me okrevanje," je zapisala 40-letnica.