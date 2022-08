Žena Jamieja Oliverja trpi za dolgim covidom, ki ga ne znajo pozdraviti

Oliver je o zdravstvenem stanju žene, s katero sta poročena že 22 let, spregovoril za Mail Plus, dejal pa je, da so Jools simptomi zelo prizadeli. Kako se ti simptomi pri ženi izražajo, ni razkril. Britanski znanstveniki so pred dnevi objavili študijo, v kateri so analizirali najpogostejše simptome dolgega covida in jih razvrstili v tri glavne skupine. V prvo skupino so umestili nevrološke simptome, kot so glavobol, utrujenost, izguba vonja in okusa. Ti so prizadeli predvsem osebe, ki so se z novim koronavirusom okužili v času različic alfa in delta. V drugo skupino so britanski strokovnjaki uvrstili osebe z respiratornimi težavami, v zadnji skupini pa so posamezniki s širokim spektrom simptomov. Po statističnih podatkih Urada za nacionalno statistiko naj bi v Veliki Britaniji za dolgim covidom trpelo kar 1,8 milijona Britancev.