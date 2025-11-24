Svetli način
Tuja scena

Žena JD-ja Vancea naslovila govorice o ločitvi

Washington, 24. 11. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 53 minutami

Ženo ameriškega podpredsednika, Usho Vance, so v javnosti nedavno opazili brez poročnega prstana, kmalu zatem pa so se pojavile govorice, da se zakonca ločujeta. 39-letnica, ki ima z JD-jem tri otroke, se je brez prstana pojavila na dogodku v vojaškem taboru, ki ga je obiskala s prvo ameriško damo, govorice pa je naslovila prek svojega tiskovnega predstavnika.

Usha Vance, žena ameriškega podpredsednika JD-ja Vancea, je prek svojega tiskovnega predstavnika naslovila govorice, da se ločujeta. 39-letnico so pred dnevi v javnosti opazili brez poročnega prstana, kar je bil povod za špekulacije, da v njenem zakonu škripa. "Usha je mati treh otrok, ki opere veliko umazane posode, jih kopa in tako včasih pozabi nadeti prstan," je v izjavi za People preprosto pojasnil tiskovni predstavnik.

Usha Vance si je pozabila nadeti poročni prstan.
Usha Vance si je pozabila nadeti poročni prstan. FOTO: Profimedia

Govorice so se sicer pojavile že pred tedni, ko naj bi bil podpredsednikov objem vdove v septembru ubitega Charlieja Kirka preveč topel, pripomogel pa ni niti njen govor, v katerem je dejala: "Nihče ne bo nikoli nadomestil mojega moža, a opažam nekatere podobnosti med njim in JD-jem. Med podpredsednikom JD-jem Vanceom." Video objema in njenih besed je kmalu zatem postal viralen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letna Erika Kirk je sicer na spominski slovesnosti, ki je bila posvečena njenemu možu, pohvalila podpredsednikovo soprogo za podporo, ki jo je izkazala po Charliejevi smrti. "Preživela boš teh 15 minut in nato naslednjih 15 minut, ki pridejo zatem. Usha, mislim, da se takrat nisi zavedala, a te besede so bile točno tisto, kar sem takrat morala slišati," je dejala.

JD Vance z ženo Usho
JD Vance z ženo Usho FOTO: Profimedia

Zakonca Vance sta se spoznala med študijem prava na Univerzi Yale, pred oltar pa stopila leta 2014. Skupaj imata tri otroke, in sicer 8-letnega Ewana, 5-letnega Viveka in 3-letno Mirabel. JD je oktobra povzročil nekaj neodobravanja, ko je javno izrazil upanje, da se bo Usha, ki je odraščala v hindujski družini, sčasoma spreobrnila v krščansko vero, ki ji pripada on.

jd vance usha vance ločitev ameriški podpredsednik
