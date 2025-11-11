Žena Jimmyja Kimmla prekinila stike s sorodniki, ki so volili Trumpa

Scenaristka Molly McNearney je priznala, da je prekinila stik z delom svoje družine, saj so na zadnjih ameriških predsedniških volitvah volili za Donalda Trumpa . Kot je žena voditelja Jimmyja Kimmla povedala v enem od podkastov, jim je pred volitvami poslala elektronska sporočila, v katerih jih je prosila, naj ne glasujejo zanj. Ob tem jim je dopisala deset razlogov, zakaj naj ne glasujejo za Trumpa.

"To me zelo boli zaradi osebnih odnosov, ki jih imam zdaj, ko se moj mož javno bojuje proti temu človeku, in zame njihov glas za Trumpa pomeni, da ne glasujejo za mojega moža, za mene in za našo družino. Zaradi tega sem žal izgubila odnose z nekaterimi člani moje družine," je povedala in priznala, da pa si je še bližje s člani družine, ki imajo podobne politične poglede kot ona.

Čeprav je bila po lastnih navedbah v preteklosti "nenehno jezna" na nekatere sorodnike, zdaj trdi, da do njih čuti sočutje. Po njenih besedah gre za "namerno napačno obveščene" ljudi.

Spomnimo, Kimmlovo večerno pogovorno oddajo so pred slabima dvema mesecema nenadoma odpovedali zaradi Kimmlovega komentarja po smrti Charlieja Kirka. Po kritikah in pritiskih javnosti se je oddaja že vrnila na spored.