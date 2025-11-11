Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Žena Jimmyja Kimmla prekinila stike s sorodniki, ki so volili Trumpa

New York, 11. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Žena ameriškega voditelja Jimmyja Kimmla je razkrila, da je prekinila stike s tistimi sorodniki, ki so na zadnjih predsedniških volitvah volili za Donalda Trumpa. Po njenih besedah je glas za Trumpa namreč tudi glas proti njej, Jimmyju in njunim otrokom.

Scenaristka Molly McNearney je priznala, da je prekinila stik z delom svoje družine, saj so na zadnjih ameriških predsedniških volitvah volili za Donalda Trumpa. Kot je žena voditelja Jimmyja Kimmla povedala v enem od podkastov, jim je pred volitvami poslala elektronska sporočila, v katerih jih je prosila, naj ne glasujejo zanj. Ob tem jim je dopisala deset razlogov, zakaj naj ne glasujejo za Trumpa.

Molly McNearney, scenaristka in žena Jimmyja Kimmla, je prekinila s člani družine, ki so Trumpovi podporniki.
Molly McNearney, scenaristka in žena Jimmyja Kimmla, je prekinila s člani družine, ki so Trumpovi podporniki. FOTO: AP

"To me zelo boli zaradi osebnih odnosov, ki jih imam zdaj, ko se moj mož javno bojuje proti temu človeku, in zame njihov glas za Trumpa pomeni, da ne glasujejo za mojega moža, za mene in za našo družino. Zaradi tega sem žal izgubila odnose z nekaterimi člani moje družine," je povedala in priznala, da pa si je še bližje s člani družine, ki imajo podobne politične poglede kot ona.

Čeprav je bila po lastnih navedbah v preteklosti "nenehno jezna" na nekatere sorodnike, zdaj trdi, da do njih čuti sočutje. Po njenih besedah gre za "namerno napačno obveščene" ljudi.

Spomnimo, Kimmlovo večerno pogovorno oddajo so pred slabima dvema mesecema nenadoma odpovedali zaradi Kimmlovega komentarja po smrti Charlieja Kirka. Po kritikah in pritiskih javnosti se je oddaja že vrnila na spored.

Molly McNearney jimmy kimmel donald trump
Naslednji članek

Diddyjeva ekipa: Zvezdnika v zaporu niso zalotili pri pitju alkohola

Naslednji članek

Na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner se je zbrala svetovna smetana

SORODNI ČLANKI

Bruce Springsteen pojasnil ozadje ostrih besed proti Trumpu

Kako je Jimmy Kimmel spoznal, da so ukinili njegovo oddajo?

Oddaja voditelja Jimmyja Kimmla po vrnitvi z rekordno gledanostjo

Zvezdniki pozdravili Kimmlovo vrnitev: 'Daj jim vetra'

'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta'

Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330