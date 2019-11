Žena Johna Legenda delila posnetek njegovega 'pijanega' nastopa

Pravijo, da je smeh pol zdravja, prav tako pa naj bi bil eden ključnih elementov za ohranitev zdravega razmerja. Da je temu tako, vesta tudi zakonca Chrissy Teigen in John Legend, ki sodita med tiste zvezdniške pare, ki se kljub slavi in prepoznavnosti še vedno prepuščajo čarom sproščenega družinskega življenja, obenem pa z javnostjo delijo nekatere zabavne utrinke iz svojih zasebnih življenj.

Tako je Teigenova pred kratkim na svojem uradnem Twitter profilu objavila videoposnetek svojega soproga Legenda, ki je v vinjenem stanju stopil na oder in začel prepevati. Legend je sicer priljubljen ameriški glasbenik, ki se je javnosti približal kot izvajalec pretežno romantičnih skladb, kot so All Of Me, Love Me Now, Preach, You&I ter mnogih drugih. S soprogo Chrissy, s katero ima dva otroka, si je nedavno privoščil sproščen večer, v katerem je nastal zabaven posnetek. Zakonca sta se namreč mudila v tematskem parku Universal Studios Hollywood, kjer je zvezdnik očitno pregloboko pogledal v kozarec in se v nekem trenutku odločil ženi zapeti skladbo All Of Me. Romantična gesta, ki naj bi bila intimnejše narave, se je naposled prelevila v pompozen in samozavesten nastop. Tako je zapisala Chrissy, ki je delila posnetek moževega 'pijanega' nastopa ter dodala pripis: ''John se je v Universal Studios Hollywood napil z vinom. Celotna šala naj bi bila izpeljana v času, ko nihče ne bi gledal, a ko je stopil na oder, je bil naenkrat takšen: ''To sem jaz, John Legend.''.''