Žena Kevina Harta svetu predstavila novorojenko

Eniko in Kevin Hart sta pokazala najmlajšo članico družine.

Kaori Mai Hart se je rodila 29. septembra. Slavna starša Kevin Hart in Eniko Hart sta veselo novico sporočila pred dnevi prek družbenih omrežij, zdaj pa sta delila tudi prve fotografije njune male princeske.

"Ko tvoje srce dobesedno živi zunaj tvojega telesa. Ori, moja deklica, ti si vse, kar sem si kdaj koli lahko predstavljala in še več. Moja svetloba," se je pod objavljeno fotografijo, na kateri drži svojo hčerkico, ovito v odejico, raznežila presrečna Eniko.

Kmalu za tem pa je delila še fotografijo vseh otrok, Kaori, Kenza Kasha, HendrixainHeaven, in jo pospremila z besedami: "Najina srca so polna." Enako fotografijo je na svojem profilu objavil tudi njen mož, 41-letni hollywoodski igralec Kevin Hart. Ta je zapisal: "Bog je enkraten."