Žena kitarista Briana Maya: Še nikoli ni bil srečnejši

Kitarist skupine Queen , Brian May , je leta 2024 doživel blažjo kap, ki je prestrašila tako njega kot oboževalce. Novico je z javnostjo delil septembra, o njegovem zdravstvenem stanju in okrevanju pa je pogosto govorila tudi njegova žena, igralka Anita Dobson . Proti koncu leta je tako dejala, da se je 77-letnik soočal z več izzivi, ampak mu je sčasoma uspelo nazaj pridobiti moč v prizadeto roko.

Brian May in Anita Dobson

"Začetek leta je bil poln vzponov in padcev. Oba sva imela gripo, sva pa odpeljala otroke na Laponsko. Vseh 15," je razkrila in nadaljevala: "Brianovo stanje je sedaj stabilno." Povedala pa je še, da zvezdnik ni bil še nikoli srečnejši, kakor je sedaj, odkar sta se preselila na podeželje.

"Z njim je sedaj vse v redu. Dosti igra na klavir, zelo mu je všeč Beethoven. Tudi meni je lepo slišati zvok klavirja v hiši, je zelo sproščujoče," je takrat o moževi novi ljubezni povedala Dobson. 75-letnica je o možu in njuni rutini spregovorila tudi v nedavnem intervjuju za The Sun , ko je dejala, da je Brianovo stanje sedaj stabilno.

Dolgoletni borec za pravice živali te obožuje, čas pa preživlja tako, da hrani ptice, jazbece, lisice in fazane, je še razkrila in dodala, da sedaj živita le za sedanjost."Spoznaš, da si lahko v naslednji minuti ti tisti, ki te več ni. Ni nujno, da si star, lahko je kdorkoli. Meniš, da si v dobri formi, vidiš ljudi, ki tečejo maratone, potem pa še mladi umrejo. Živeti moraš, kot da je vsak dan tvoj zadnji. To ni preprosto, saj pozabiš in si znova misliš, da imaš še ves teden časa, da nekaj storiš. A zavedati se je treba, da je življenje dragoceno, ker pa se vse tako hitro spreminja, smo vsi skupaj na tanki nitki," je delila svoje mnenje.