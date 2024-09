Žena kitarista skupine Queen o njegovem zdravju: Mora počivati, a je zanj to težko

Brian May je v začetku septembra na družbenem omrežju sporočil, da je utrpel možgansko kap, zaradi česar se je bal, da bo imel težave pri igranju kitare. Kitarist skupine Queen je novico o zdravstvenem zapletu delil teden dni pozneje, saj ni želel, da bi se ljudem zaradi zdravstvenih težav smilil. Svojim oboževalcem je na družbenih omrežjih sporočil, da se počuti dobro in da tudi kitaro lahko ponovno igra, njegove besede pa je sedaj potrdila tudi žena, igralka Anita Dobson .

Anita Dobson in Brian May

"Rekli so mu, da mora počivati, a ga je v to težko prepričati, čeprav bi moral, saj drugače ne bo v redu. A počuti se odlično – ponovno je na poti in zares mu gre zelo dobro. Zelo smo zadovoljni," je za The Sun povedala 75-letna zvezdnica telenovele EastEnders, ki je dodala, da je prepričana, da bo njen mož po kapi popolnoma okreval. "On ni takšne vrste žival, ki bi stvari delala počasi in se sprostila. Dobro je ohranjati humor!" se je še pošalila.

May je v objavi, ko je sporočil novico, dejal, da je šlo za manjšo kap, ki je prišla od nikoder in je ni nihče mogel predvideti. Njena posledica je bila, da je izgubil nadzor nad mišicami v rokami, zaradi česar jih ni mogel premikati, kar ga je prestrašilo. Pohvalil je zdravstveno osebje, ki je poskrbelo zanj.