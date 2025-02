Žena košarkarja Stepha Curryja: Na prvem mestu je zakon, šele potem sva starša

Ayesha Curry, žena košarkarja Stepha Curryja, je nedavno razkrila skrivnost njunega 14 let dolgega zakona. 35-letnica, ki se je preizkusila tudi v igralskih vodah, je priznala, da daje odnosu z možem prednost pred otroki in starševstvom. Kot je povedala, je to pravi recept za srečo, saj tako njune štiri otroke vzgajata dva srečna človeka.