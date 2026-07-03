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Žena Lewandowskega: Lahko bi se pretvarjala, da je vse popolno

Barcelona, 03. 07. 2026 13.22 pred 20 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.K.
Anna Lewandowska in mož

Po prestopu Roberta Lewandowskega v klub Chicago Fire je njegova soproga Anna v čustvenem zapisu priznala, da se ob selitvi v Chicago sooča z velikimi strahovi. Poudarila je, da življenje ob vrhunskem športniku prinaša zahtevne družinske kompromise, ki niso vedno tako popolni, kot se zdijo na družbenih omrežjih. Družina tako zapušča Španijo, kjer si je ustvarila varen dom in trdne temelje za svoji hčerki, po tem, ko je Robert zadnji dve leti igral za Barcelono.

Pred dnevi je postalo znano, da se Robert Lewandowski po uspešni karieri igranja za nogometni klub FC Barcelona seli onkraj Atlantika, kjer bo po novem igral za ekipo Chicago Fire. Za poljskega igralca bo to prvič, da bo zaigral za klub zunaj Evrope, kar pa pušča velike posledice tudi za njegovo družino. O prihajajoči selitvi in veliki spremembi življenjskega sloga je na družbenem omrežju spregovorila njegova žena Anna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dolgo sem razmišljala, kaj naj napišem. Lahko bi objavila nasmejano fotografijo, napisala, da gremo novim izzivom naproti, in se pretvarjala, da je vse popolno. Pa ni. In želim biti z vami popolnoma iskrena. Pred nami je velika sprememba – selitev v Chicago. Čeprav bi morala pisati o navdušenju, vam danes želim povedati le eno: prekleto me je strah," je zapisala 36-letnica, ki ima s svojim možem dve hčerki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Španiji so se v preteklih letih ustalili in se vanjo zaljubili. "Zadnji tedni so zame pravi čustveni vrtiljak. Barcelona je postala moj dom. Moj varen kraj, ki sem ga vzljubila z vsem srcem. Misel, da moram spet spakirati svoje življenje, pustiti za seboj vse, kar sem zgradila, in začeti znova, me preprosto plaši. Kot mama čutim velik stres. Skrbi me za dekleti in njuna čustva, za novo šolo, za to, kako se bosta znašli v povsem novem okolju. Kdor je že doživel tako veliko selitev z otroki, ve, kako veliko psihično breme je to za starša," je med drugim še zapisala nekdanja karateistka, ki je z Lewandowskim poročena od leta 2013.

Nogometaš se je za prestop v največje mesto v ameriški zvezni državi Illinois odločil po izletu in ogledu vetrovnega mesta, ki ga je skupaj z družino opravil pred tremi tedni. Čeprav družina njegovo odločitev podpira in mu stoji ob strani, selitev na drugo celino ter slovo od življenja, ki so ga zgradili doslej, zanjo predstavlja velik čustveni in življenjski izziv. "Življenje ob športniku ni le polno lepih trenutkov, ampak prinaša tudi težke družinske kompromise. Robertova športna pot je pred nas postavila nov izziv. Trdno stojim ob njem in ga podpiram z vsem srcem, saj sva ekipa. A kot ženska imam pravico čutiti strah. Imam pravico, da me vse skupaj kdaj preplavi, in danes se ne bom pretvarjala, da je drugače. To pišem zato, ker vem, da se mnoge med vami v življenju soočate s spremembami, ki vzbujajo strah. Želim, da veste, da je to povsem normalno. Ni nam treba biti vedno močne in vedno nasmejane," je strnila uspešna podjetnica.

Robert Lewandowski Anna Lewandowski nogomet selitev klub

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KOMENTARJI1

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Jaz17
03. 07. 2026 13.42
Ja bogi ste...par sto milijonov na računu, bo precej ublažilo vaše travme...vsi mi, ki vstajamo ob 6.00 in delamo cel dan za mizeren zaslužek, smo bistveno na boljšem!...Razvajenci!😒
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