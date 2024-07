Žena Lionela Messija navdušila s fotografijo v kopalkah

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaš z ženo in otroci uživa na luksuzni jahti, ki so jo opazili ob obali Floride. Na jahti jim družbo dela tudi nekaj prijateljev, prestižno plovilo pa naj bi bilo last zvezdnikovega soigralca iz kluba Inter Miami Luisa Suareza. A kljub temu, da sta na krovu svetovna nogometna zvezdnika, največ pozornosti ukrade Leotova postavna žena. Antonella Roccuzzo se kljub dvakratnemu porodu namreč lahko pohvali z zavidanja vredno postavo. Prav nič sramežljivo se sprehaja v kopalkah, svoje sledilce na Instagramu pa je celo razveselila z nekaj vročimi fotografijami v roza bikiniju.