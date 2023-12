Žena Marka Wahlberga delila moža v spodnjicah: Dobro jutro in ni za kaj

Rhea Durham je več kot očitno zelo ponosna na svojega moža. Kar pa sploh ni presenetljivo, saj je njen mož slavni igralec Mark Wahlberg, ki je pri 52 letih videti odlično. 45-letna nekdanja manekenka pa zvezdnika brez težav 'deli' tudi z oboževalci, saj je nedavno kar sama na svojem Instagramu objavila njegovo fotografijo, na kateri je samo v spodnjicah.

"Dobro jutro in ni za kaj," je ob fotografijo svojega moža šaljivo zapisala Rhea Durham. 45-letnica je na Instagramu delila čednega mišičastega moškega v spodnjicah in nogavicah ter v komentarjih požela navdušenje. Nič čudnega, saj je njen mož slavni igralec Mark Wahlberg, ki je pri 52 letih videti izjemno.

"O moj ... No, hvala za to majhno zgodnjo jutranjo poslastico" in "Res si srečnica" sta bila le dva od navdušenih komentarjev, ki so se vsuli pod objavo nekdanje manekenke. Na fotografiji zvezdnik leži na mizi pod rdečo svetlobo. Gre za terapevtsko tehniko, ki pomaga obnoviti mišično tkivo po vadbi. Med komentarji so bili tudi takšni, ki so pohvalili igralčevo odločitev, da se poslužuje tovrstne terapije.

Igralec je znan po tem, da redno telovadi in zelo vestno skrbi za svoje telo. Pogosto svoje treninge deli tudi s sledilci na družbenih omrežjih, poleg terapije z rdečo svetlobo pa se večkrat odloči za kopanje v ledeni vodi. Zakonca večkrat trenirata tudi skupaj, ljubezen do športa in zdravega življenjskega sloga pa sta prenesla tudi na svoje otroke.