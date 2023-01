Žena Marka Wahlberga objavila fotografije ob 13. rojstnem dnevu najmlajše hčerke

Grace, hči Marka Wahlberga in Rhee Durham, je pred kratkim dopolnila 13 let in ponosna mama je nekaj fotografij s praznovanja delila na svojem Instagramu. Iz objave je razvidno, da njuna najmlajša hčerka obožuje konje, saj je imela na rojstnodnevni torti fotografijo konj. Prav tako je mama zapisala, da je deklica rahlo obsedena s temi elegantnimi živalmi. Slavni oče svoji hčerki ni javno voščil, saj je v družini Wahlberg Rhee tista, ki pogosto deli fotografije svojih otrok.

Najmlajša hčerka Marka Wahlberga in Rhee Durham je nedavno praznovala rojstni dan. "To je konec tvojega prvega dne, ko si stara 13 let," je ob fotografiji na Instagramu s praznovanja zapisala ponosna mama. Kot je razvidno s fotografij, je deklica praznovala v restavraciji v Las Vegasu s prijatelji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Grace očitno obožuje konje, saj je njeno rojstnodnevno torto krasila fotografija teh priljubljenih živali, prav tako pa je 44-letna Rhee v opisu razkrila, da je deklica z njimi malo obsedena. Sveže pečeno 13-letnico je označila za sladko, smešno in prijazno deklico ter ji zaželela, naj sije še naprej. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Malo pred tem je igralčeva žena objavila še nekaj fotografij iz otroštva male Grace. Ob njih je zapisala, da ne more verjeti, da je deklica že tako velika. "Kaj? 13 let? Rada te imam bolj, kot lahko opišem z besedami. Vse najboljše za rojstni dan, moja mala dama," je dodala. PREBERI ŠE Mark Wahlberg se je odselil iz Hollywooda, da bi otrokom omogočil boljše življenje Slavni oče Mark se očitno ni odločil za takšno potezo kot mama, saj svoji hčerki ni javno voščil za rojstni dan. V družini Wahlberg je sicer Rhee tista, ki pogosteje objavlja svoje otroke. Zakonca imata poleg 13-letne Grace še 19-letno Ello, 16-letnega Michaela in 14-letnega Brendana. Pred kratkim so se preselili v Nevado, najstarejša hči pa trenutno študira v Južni Karolini.