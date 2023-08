Žena Matthewa McConaugheyja: Tašča me je klicala po imenih njegovih bivših

Camila Alves je bila ena od tistih žensk, ki se je morala za odobritev zveze z določenim partnerjem najprej izkazati pri njegovi mami. Začetki njenega razmerja z igralcem Matthewem McConaugheyjem so bili tako zanjo resnično težki. "Ko sva začela razmerje, je počela vse mogoče stvari. Res me je preizkušala. Klicala me je z imeni Matthewevih bivših deklet, nenadoma se je začela pogovarjati z mano v polomljeni španščini, bila je zlobna do mene na različne načine," je razkrila v podkastu Southern Living .

Nekdanja manekenka in Mary McCabe sta bojno sekiro zakopali na potovanju v Turčiji, ko je Camili prekipelo in se je končno postavila zase. "Celoten polet do Istanbula mi je pripovedovala najrazličnejše zgodbe, kot bi me želela obremenjevati s svojimi težavami, za katere sem kmalu ugotovila, da sploh niso resnične . Prekipelo mi je in pokazala se je moja ostra brazilska oziroma latinskoameriška kri. Uprla sem se ji in nekaj dni sva bili na bojni nogi. Nobena ni popustila," je razkrila 40-letnica. S tem, ko se je 90-letnici uprla, pa si je prislužila njeno spoštovanje. "Po nekaj dneh mi je rekla, da sem prava za njenega sina," je povedala in dodala, da se vse od takrat odlično razumeta in ena drugo zelo spoštujeta.