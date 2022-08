Žena Ne-Ya zahteva ločitev in trdi, da ima pevec otroka z ljubimko

36-letna Crystal in 42-letni Ne-Yo sta se začela sestajati leta 2014, dve leti kasneje pa dahnila usodni da. Imata tri otroke – šestletnega Shafferja, štiriletnega Romana in 13-mesečno Isabello. Leta 2020 sta se za kratek čas razšla, se hitro spet pobotala, letos aprila pa si ponovno izmenjala poročne zaobljube v Las Vegasu. Še junija, en mesec pred razpadom zakona, sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi.

Manekenka je nedavno na Instagramu objavila ogorčen zapis, v katerem je glasbenika obtožila nezvestobe. "Osem let laži in prevar. Osem let sem nevede delila svoje življenje in moža s številnimi ženskami, ki so mu brez zaščite prodajale svoje telo, vsaka od njih. Reči, da imam zlomljeno srce in sem zgrožena, ni dovolj. Prošnja, naj ostanem in to sprejmem, je absolutno nora. Mentaliteta narcisa. Javnosti ne bom več lagala ali se pretvarjala, da je to nekaj, kar ni."