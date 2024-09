Žena nogometaša Wayna Rooneyja spregovorila o njuni zvezi na daljavo

Coleen Rooney je v ekskluzivnem intervjuju za Sunday Mirror spregovorila o razdalji, s katero se spopadata z možem, nogometašem Waynom Rooneyjem . Coleen, ki je poročena z angleško športno legendo, ima veliko dela z vzgojo štirih sinov in vodenjem poslovnih zadev, saj je njen mož službeno daleč stran od doma. A kljub razdalji zakonca ohranjata 22-letno romanco. "Vidimo ga nekajkrat na teden, kar je dobro. Bil je v Ameriki, zato je to veliko bolje, saj je, čeprav se zdi daleč, lažje priti do njega kot do Washingtona. Veliko telefoniramo. Vsako jutro nas pokliče."

"Imam hišo štirih fantov. No, petih fantov," se je pošalila in dodala: "Hektično je. Ključno je, da sem res organizirana. Priprava je ključnega pomena in poskrbim, da je vse opravljeno vnaprej. Mislim, da je to moja glavna moč." Coleen Rooney je med drugim tudi ambasadorka vodilnega svetovnega proizvajalca izdelkov za prehrano in dobro počutje.

38-letnica poudarja, da si je treba kljub natrpanim urnikom vzeti čas zase."Za ženske je zelo pomembno, da skrbijo zase. Veliko nas ima naporen življenjski slog, ne glede na to, ali gre za varstvo otrok ali delo. Življenje je za večino ljudi burno. Prej sem izpuščala zajtrk, zdaj pa bom vsako jutro spila proteinski šejk in vanj vključila kolagen. To mi daje energijo, prav tako pa si vsi želimo biti videti večno mladi."