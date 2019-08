Žena Oliverja Dragojevića iz stanovanja umaknila vse moževe stvari

Leto dni je minilo od nepozabnega slovesa legende hrvaške glasbe Oliverja Dragojevića. Ves Split se je tisti dan odpravil na obalo, da bi ga spremljali na njegovi zadnji poti, plovbi. Velo Luko so te dni preplavili pevčevi oboževalci, ki so se želeli ob prvi obletnici Oliverjeve smrti nanj spomniti in se mu pokloniti. Tja pa mu je ljubezen in čast prišla izkazat tudi njegova žena Vesna Dragojević.

Za hrvaške medije je priznala, da eno leto po Oliverjevi smrti še vedno nima občutka, da ga v resnici ni več. "Ne zavedam se, da je umrl. Bila sem na pokopališču, tako je bilo, kot bi prišla na grob sorodnika. Obnovila sem celotno stanovanje, tako da me nič ne spominja nanj. Ne morem živeti od spominov in gledati njegovih slik," je povedala vdova in dodala, da je izpraznila njegovo sobo in stvari poklonila muzeju.

O glasbeniku je še dejala, da je bil zelo skromen, zato mu je večkrat rekla: "Oliver, skromnost je vrlina, vendar si ti na robu, da to vrlino spremeniš v napako." Povedal ji je, da bi bil, ne glede na to, kaj bi v življenju počel, tak, kot je bil, ni se želel spremeniti. Dodala je še, da ga močno pogreša.