Žena Petra Graša delila prvo skupno fotografijo hčerke in sina

Hana Huljić, žena Petra Graša je delila prvo skupno fotografijo hčerke Albe in sina Tonija. Na fotografiji hčerko drži v naročju, medtem ko sin počiva v otroški nosilki. Nad fotografijo je bila med drugim navdušena tudi Graševa glasbena kolegica Jelena Rozga, ki je videno komentirala z emotikoni belega srca. Pod fotografijo je sicer moč prebrati več navdušenih komentarjev.

Grašo je z ženo sina povil oktobra letos, medtem ko sta se prvorojenke razveselila meseca julija leta 2022. Nedolgo tega je pevec prvič spregovoril o obeh potomcih in o starševstvu dejal:"Menim, da bosta bolj mamina otroka, očetova pa nekoliko manj. Mama je tista, ki skrbi zanju, čeprav je oče kot nekakšen spomenik, saj sem veliko časa odsoten. Bomo videli, kako bosta izbrala, čeprav je lahko izbirati, ko imaš oba starša in stare starše. Odvisno bo do tega, kdo bo tisti dan dal ali pa prepovedal čokolado. Otroci hitro spreminjajo prioritete."