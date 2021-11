Žena pevca Adama Levina si želi veliko družino z več otroki

Žena pevca Adama Levina je za Entertainment Tonight spregovorila o tem, da si želi še več otrok. Behati Prinsloo, ki je s pevcem skupine Maroon 5 poročena od leta 2014, je dejala, da se sama drži reka 'Nikoli ne reci nikoli', sicer pa si že od nekdaj želi, da bi imela veliko družino. Supermanekenka je sicer odraščala kot edinka, kar je še dodaten razlog, zakaj si želi še več otrok.

icon-expand Adam Levine in Behati Prinsloo FOTO: Profimedia

"Ko sva dobila Dusty, sva vedela, da si želiva vsaj še enega otroka. Ko sta se nama rodili punci in sva imela naenkrat dva otroka, mlajša od dveh let, sem si govorila 'Niti ne pomisli na to', a hkrati si želim pet otrok, čeprav zares ne upam niti pomisliti na to," je povedala 33-letnica. Dejala je, da sta se z možem po rojstvu druge hčerke odločila, da nekaj časa ne bosta razmišljala o povečanju družine, a možnosti, da bi imela še več otrok, nista povsem izključila. "Nikoli ne reci nikoli. Želiva si velike družine, tako da se nikoli ne ve. Prepuščava se rokam usode, in kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Ne omejujeva se," je še dodala Prinsloo.

"Sva na točki, ko je vse mogoče. Ko se je začela pandemija in smo čas preživljali doma, sem opazovala svoji hčeri in razmišljala, da bi mogoče morala imeti še tretjega otroka, saj ju je bilo tako lepo opazovati skupaj. Nikoli ne reci nikoli," se je ob spominih na skupno igro 5-letne Dusty Rose in 3-letne Gio Grace raznežila Behati.