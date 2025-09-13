Svetli način
Tuja scena

Žena pevca Akona zahteva ločitev

Los Angeles, 13. 09. 2025 16.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Po skoraj treh desetletjih zakona sta se pevec Akon in njegova žena Tomeka Thiam odločila, da gresta vsak svojo pot. Tomeka je vložila zahtevo za ločitev le tri dni pred njuno 29. obletnico poroke, kot razlog pa je navedla nepremostljive razlike.

Pevec Akon in žena Tomeka Thiam se ločujeta. Kot je razvidno iz sodnih dokumentov, slednja zahteva skupno pravno in izključno fizično skrbništvo nad njuno 17-letno hčerko Journey. Od 52-letnega pevca, čigar polno ime je Aliaune Badara Thiam, zahteva tudi preživnino zakonca in sodišče prosi, naj njemu prepreči prejemanje preživnine. Predstavniki para se o celotnem primeru še niso izrekli.

Akon in žena Tomeka Thiam se ločujeta.
Akon in žena Tomeka Thiam se ločujeta. FOTO: Profimedia

Ta novica ponuja redek vpogled v Akonovo zasebno življenje, o katerem se ugiba že leta, govorice pa namigujejo na to, da je poligamist z več ženami. Akon naj bi bil poročen s tremi drugimi ženskami, kar pomeni, da je Tomeka ena od štirih žena. V prošnji za ločitev Tomeka ni omenila drugih domnevnih žena.

Pevec je namerno dovolil, da so se takšne govorice širile. "Naj ostane govorica," je leta 2022 dejal v intervjuju za VladTV. "Všeč mi je, da ljudje zdaj ugibajo, to mi je všeč. Ne potrjujem in ne zanikam," je še dodal. Potrdil je, da ima devet otrok, in sicer sedem sinov in dve hčerki, o očetovstvu pa večkrat javno govori.

Preberi še Akon: Monogamija je neumna!

Svojo izkušnjo je primerjal z izkušnjo Nicka Cannona, ki ima 12 otrok s šestimi različnimi ženskami. Takšno bi moralo biti življenje, je dejal leta 2023 in dodal: "Nick je bogat. Je odgovoren. Skrbi za vsakega od teh otrok. Sam jih imam devet in stojim ob strani vsakemu od njih."

