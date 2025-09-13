Žena pevca Akona zahteva ločitev

Pevec Akon in žena Tomeka Thiam se ločujeta. Kot je razvidno iz sodnih dokumentov, slednja zahteva skupno pravno in izključno fizično skrbništvo nad njuno 17-letno hčerko Journey . Od 52-letnega pevca, čigar polno ime je Aliaune Badara Thiam , zahteva tudi preživnino zakonca in sodišče prosi, naj njemu prepreči prejemanje preživnine. Predstavniki para se o celotnem primeru še niso izrekli.

Ta novica ponuja redek vpogled v Akonovo zasebno življenje, o katerem se ugiba že leta, govorice pa namigujejo na to, da je poligamist z več ženami. Akon naj bi bil poročen s tremi drugimi ženskami, kar pomeni, da je Tomeka ena od štirih žena. V prošnji za ločitev Tomeka ni omenila drugih domnevnih žena.

Pevec je namerno dovolil, da so se takšne govorice širile. "Naj ostane govorica," je leta 2022 dejal v intervjuju za VladTV. "Všeč mi je, da ljudje zdaj ugibajo, to mi je všeč. Ne potrjujem in ne zanikam," je še dodal. Potrdil je, da ima devet otrok, in sicer sedem sinov in dve hčerki, o očetovstvu pa večkrat javno govori.