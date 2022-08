'Osem let sem nevede delila moža s številnimi ženskami'

"Osem let laži in prevar. Osem let sem nevede delila svoje življenje in moža s številnimi ženskami, ki so mu brez zaščite prodajale svoje telo, vsaka od njih. Reči, da imam zlomljeno srce in sem zgrožena, ni dovolj. Prošnja, naj ostanem in to sprejmem, je absolutno nora. Mentaliteta narcisa. Javnosti ne bom več lagala ali se pretvarjala, da je to nekaj, kar ni," je v objavi na Instagramu zapisala 36-letna Crystal Renay , ki se je leta 2016 poročila s pevcem Ne-Yom , sedaj pa je spoznala, da jo je ves čas njunega razmerja varal.

V nadaljevanju je zapisala, da je sedaj "izbrala sebe, svojo srečo, zdravje in spoštovanje". "Iz tega sem dobila tri čudovite otroke in nič drugega kot izgubljena leta in strto srce. Prosim vas, da mi vsi nehate pošiljati videoposnetke ali informacije, kako me vara, saj to, kar počne, ni več moja skrb. Nisem žrtev. Odločila sem se, da bom stala pokončno z dvignjeno glavo. Če te nekdo ne more ljubiti na način, ki si ga zaslužiš, je na tebi, da se imaš rad. Brez sovraštva v mojem srcu mu želim vse najboljše."

42-letni Ne-Yo se je na ogorčen zapis svoje žene odzval na Twitterju, kjer je zapisal: "Zavoljo mojih otrok in družine bom naše izzive reševal za zaprtimi vrati. Osebne zadeve niso namenjene obravnavi in seciranju na javnih forumih. Preprosto prosim, da spoštujete zasebnost mene in moje družine."