Žena plavalca Ryana Murphyja po bronu na OI razkrila spol dojenčka

Ameriški plavalec Ryan Murphy se po osvojenem bronu na olimpijskih igrah veseli še novice, da se bosta z ženo Bridget Konttinen razveselila hčerke. Ta ga je z razkritjem spola presenetila po tekmi, na cilj je priplaval tretji, v rokah pa je držala tablo z napisom ''Ryan, deklica je!''. Pozneje so zakonca opazili med objemanjem in poljubljanjem, kjer sta se skupaj veselila dobrih novic.

"Sprehodil sem se nazaj, Bridget pa je v rokah držala tablo z napisom ''Ryan, deklica je''. Takrat sem izvedel za spol najinega otroka," je za Associated Press povedal 29-letni plavalec. "Oba sva mislila, da bo deček, pa tudi vsi, s katerimi sva govorila, so bili prepričani, da bo fantek," je še dodal Murphy, ki ima upanje, da bo njegova hči prijateljica s hčerjo igralca ameriškega nogometa Trevorja Lawrenca in njegove žene Marisse. "Upam, da bosta najini hčeri prijateljici," je povedal.