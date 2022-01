Žena pokojnega Boba Sageta objavila ganljiv zapis

"Bob je imel v sebi silo. Vem, da ste bili vsi, pa če sta ga poznali ali ne, navdušeni nad ogromnimi izlivi ljubezni in pokloni temu čudovitemu moškemu. Česa takšnega še nismo videli," je zapisala 42-letna Kelly Rizzo v ganljivi objavi na Instargamu, dan po pogrebu njenega moža, komika Boba Sageta , znanega po vlogi očeta Dannyja v seriji Polna hiša .

"Ta teden sem veliko premišljevala in resnično se trudim, da ne mislim o tem, da sem bila oropana časa. Namesto tega razmišljam, kako sem srečna, da sem se prav jaz poročila z najbolj neverjetnim moškim na svetu. Jaz sem bila tista, ki sem se z njim podala na noro vožnjo in sem lahko bila v njegovem življenju vsaj šest let," je zapisala ob njuni skupni fotografiji.

"Imela sva čas, da sva drug drugega osrečila kot še nikoli in za vedno spremenila najini življenji. Jaz sem bila tista, ki sem ga ljubila in cenila. Zasluži si vso ljubezen, vsak drobec. Bob je bil tako izjemen. Utelešal je ljubezen. Če si bil del njegovega življenja, si vedel, da te ima rad. Nikoli ni zamudil priložnosti, da ti to pove," je dodala.