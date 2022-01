Žena pokojnega Boba Sageta strta, hči delila njegovo zadnje sporočilo

"Celo moje srce. Bob je bil moje absolutno vse," je za Page Six povedala 42-letna Kelly Rizo, strokovnjakinja na področju življenjskega sloga. "Popolnoma sem strta in v neveri. Tako globoko sem ganjena zaradi izkazovanja ljubezni in spoštovanja naših prijateljev, družine, njegovih oboževalcev in vrstnikov."

Rizzo je dejala, da namerava oboževalcem dati globlji vpogled v to, kdo je bil Saget, ko bo za to pravi čas.

"Delila bom, koliko mi je pomenil in vsem tistim, ki so ga obkrožali ter koliko so mu pomenili tudi vsi njegovi oboževalci in prijatelji," je dodala. "Hvala, ker spoštujete mojo zasebnost v tem trenutku."