Žena pokojnega Erica Danea se je razšla z mogotcem franšize Hard Rock

Rebecca Gayheart se je minulo leto razšla z ustanoviteljem franšize lokalov Hard Rock Cafe, Petrom Mortonom. Začeli so ju povezovati leta 2023, ko so ju fotografi v Los Angelesu ujeli na dvojnem zmenku z manekenko Claudio Schiffer in njenim možem Matthewom Vaughnom. Kot so za Page Six povedali viri, naj bi žena pokojnega igralca Erica Danea in podjetnik zvezo končala aprila. "Še vedno sta v prijateljskem odnosu," je povedal vir.
Gayheart se je po tem, ko je on dobil diagnozo ALS, odločila, da umakne zahtevo za ločitev, za katero je že zaprosila na sodišču. Kot je razkrila pred meseci, se je tako odločila, ker je želela njuni hčerki naučiti, da družina drži skupaj.
Kot je novembra lani pojasnila v podkastu Broad Ideas, je s svojo odločitvijo želela 15-letno Billie in 13-letno Georgio naučiti, da si mora družina stati ob strani, ko preživlja težko obdobje.
"Učila sva ju, da si morata stati ob strani, ne glede na vse. On je naša družina. On je njun oče," je dejala igralka in dodala, da se je tudi v času, ko je mož dobil diagnozo in sta skušala rešiti zvezo, osredotočala na hčerki, da sta še naprej čutili, da nekdo skrbi zanju. "Kljub temu, da je bilo težko, žalostno in hudo," je povedala.
Par se je poročil leta 2004, igralka pa je po 13 letih zakona zahtevala ločitev. Dane in Gayheart sta takrat že sedem let živela ločeni življenji. Mesec dni po tem, ko je Rebecca spremenila svojo odločitev in umaknila zahtevo za razvezo, je Dane javnosti sporočil, da ima ALS.
