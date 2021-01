Vdova Hugha Hefnerja o lepotnem posegu, zaradi katerega je bila hospitalizirana

34-letna vdova Crystal Hefner je s svojimi sledilci delila težko izkušnjo, ko je zaradi nesrečne plastične operacije, s katero se je želela znebiti odvečne maščobe, pristala v bolnišnici zaradi prevelike izgube krvi. "16. oktobra leta 2019 sem imela operacijo, s katero sem se hotela znebiti maščobe, a sem med posegom skoraj umrla. Izgubila sem polovico krvi in končala v bolnišnici, ker sem potrebovala transfuzijo krvi," je povedala Crystal, ki je bila tretja soproga Hugha Hefnerja , ki je umrl leta 2017, ko je bil star 91 let.

Crystal in Hugh Hefner

Ob tem je še dodala, da ji gre po enem letu počasi že na bolje in da se končno dobro počuti. 34-letnica je namreč v zadnjih letih postala zagovornica naravnega videza in dejala, da se je zato leta 2016 odločila za odstranitev prsnih vsadkov in vsega ostalega umetnega v svojem telesu.

"Morala bi se učiti iz svojih lekcij. Mislim, da mi je vesolje zdaj poslalo zadnjo lekcijo," je povedala in obsodila prepričanje žensk v današnji kulturi ter izpostavila škodo, ki jo je povzročila seksualizacija žensk. "Naša kultura je past in ženske se počutijo grozno. Filmi, ki jih večinoma režirajo moški, to le še poslabšajo. Prav tako družbena omrežja, reklame ..."