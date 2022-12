Žena pokojnega igralca Jasona Davida Franka: Tudi on je imel svoje demone

Tammie se je odločila, da bo v družininem imenu javno spregovorila o moževi smrti in morda tako pomagala vsem, ki se borijo z duševnimi težavami. "Moje ime je Tammie Frank, moj mož pa je bil Jason David Frank, ki si je pred dnevi vzel življenje. Čeprav je bil Jason znan, sva živela precej normalno življenje z vzponi in padci, tako kot vsi ostali. Šokiralo in razžalostilo me je, ko sem videla, da so nekateri mediji našo družinsko tragedijo spremenili v zgodbo. Od Jasonove smrti so me začeli nadlegovati na internetu in ne morem več gledati, kako blatijo ime mojega moža."

"Moža sem ljubila in skupaj sva skušala rešiti najine težave. Njegova smrt je zame tako velik šok kot za vse druge. V resnici nisem vedela, da Jason razmišlja o tem, da bi končal stvari. Res se je v preteklosti soočal z duševnimi težavami in depresijo, a nikakor nisem mogla predvidevati, kaj se bo zgodilo tiste noči," je bila odkrita v svoji izpovedi.