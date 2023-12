Žena režiserja Davida Lyncha zahteva ločitev

Legendarni filmski režiser David Lynch in njegova dolgoletna žena Emily Stofle se ločujeta. Kot poročajo ameriški mediji, je zahtevo za ločitev na sodišče vložila 45-letna igralka, poleg razveze pa ima še nekaj zahtev, ki jih želi uveljaviti z ločitvijo. Kot piše TMZ, ločitev ne deluje ravno prijateljska. Lynch in Stofle imata 11-letno hči.

Režiser David Lynch in igralka Emily Stofle se ločujeta. Kot pričajo sodni dokumenti, ki jih je pridobila revija People, je zahtevo za ločitev od 77-letnega moža podala 45-letnica, ki tako želi končati 14 let trajajoč zakon. Z razvezo želi obdržati polno skrbništvo nad njuno 11-letno hčerko Lulo Boginio, dekličinemu očetu pa dovoliti obiske. Stofle prosi tudi za zakonsko podporo in kritje odvetniških stroškov.

icon-expand David Lynch in Emily Stofle se ločujeta. FOTO: Profimedia

Skorajda nekdanja zakonca sta se poročila februarja leta 2009, sodelovala pa sta tudi pri Lynchevem filmu Notranje zadeve in seriji Twin Peaks: The Return. Režiser je leta 2018 v intervjuju za The Guardian priznal, da je svojemu delu dajal prednost pred osebnim življenjem. "Moraš biti sebičen. In to je grozna stvar. Nikoli se nisem zares želel poročiti, nikoli zares nisem želel imeti otrok. Ena stvar vodi k drugi in tam smo." Dodal je: "Naredil sem, kar sem moral. Lahko bi bilo opravljenega več dela. Vedno je toliko prekinitev." Stofle je soavtorici knjige spominov, Kristine McKenna, razkrila, da sta si z Lynchem delila prioritete pred rojstvom njune hčerke. "Ko sva dobila Lulo, je izginil v svoje delo, kar počne ... dela in tam dobi svoje veselje," je povedala McKenni, ki je pisala za The Guardian.