Žena Richarda Gera delila redko družinsko fotografijo in zaželela vesel božič

Alejandra Silva in Richard Gere svoja otroka ne želita izpostavljati javnosti, zato so družinske fotografije, ki jih ponosna mamica občasno deli na svojem Instagramu, toliko bolj prisrčne. Tudi ob božičnih praznikih je voščilo poslala kar z objavo fotografije, na kateri je z igralcem in njunima sinovoma. 39-letnica sicer vedno poskrbi, da se obrazov otrok ne vidi, zato so na fotografiji vsi štirje obrnjeni proti jezeru.

"Vesel božič od nas za vas," je ob fotografiji, na kateri je skupaj z možem Richardom Gerom in svojima dvema sinovoma, pripisala Alejandra Silva. Božične praznike je družina očitno preživela na toplem, saj so na fotografiji oblečeni precej poletno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Alejandra nosi dolgo rumeno obleko, Richard je v kratkih hlačah in kratki majici, enako tudi oba sinova. Vsi štirje so obuti v natikače in obrnjeni stran od kamere, stojijo pa na pomolu in gledajo v vodo. Na fotografijo je predstavnica za odnose z javnostmi pripisala vesel božič. PREBERI ŠE Richard Gere v družbi 33 let mlajše soproge navdušil na dobrodelnem dogodku 39-letnica in igralec svoja otroka zelo čuvata pred javnostjo, zato se na redkih objavljenih fotografijah, nikoli ne vidi njunega obraza. 73-letnik tudi nima družbenih omrežij. Par ima 3-letnega sina Aleksandra, aprila 2020 pa se jima je rodil še drugi sin, a njegovega imena nista nikoli razkrila javnosti. icon-expand Richard Gere FOTO: Profimedia Gere je bil pred Alejandro od leta 1991 do 1995 poročen s supermodelom Cindy Crawford, med letoma 2002 in 2016 pa z igralko Carey Lowell, s katero ima 22-letnega sina Homerja. Tudi Španka ima iz prejšnjega zakona z nekdanjim možem Govindom Friedlandom sina Alberta.