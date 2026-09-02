Richard Gere je nedavno dopolnil 77 let, njegova 43-letna žena Alejandra Silva Gere pa je dan pozneje na družbenih omrežjih pokazala, kako je zvezdnik praznoval svoj rojstni dan. Na eni od fotografij zakonca z rojstnodnevnima kapicama na glavi objeta pozirata, medtem ko proti njima teče njun šestletni sin James. Na naslednjem posnetku se jima deček pridruži v skupinskem objemu, Richard pa nasmejan pogleda proti fotografskemu objektivu. Silva je objavila tudi fotografijo, na kateri sedi na klopi v družbi njunih dveh psov. "Ni nikogar, s komer bi raje preživela svoje življenje. Vse najboljše. Ljubim te, ljubimo te," je ob fotografijah sporočila svojemu možu.

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Igralec je ženino objavo nato delil tudi na svoji Instagram zgodbi, ob njej pa je predvajal jazzovsko različico pesmi Happy Birthday. Ženi je odgovoril s kratkim, a ljubečim sporočilom: "Ljubim te." S fotografij sicer ni razvidno, ali se je praznovanja udeležil še kdo od njunih bližnjih. Zakonca imata poleg šestletnega Jamesa še sedemletnega sina Alexandra. Igralec ima iz zakona z nekdanjo ženo Carey Lowell tudi 26-letnega sina Homerja, Alejandra pa je mati 13-letnega Alberta, ki ga ima z nekdanjim možem Govindom Friedlandom.

Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te FOTO: Profimedia

43-letnica je svojemu možu ljubeče besede namenila tudi ob lanskem 76. rojstnem dnevu, ki ga je igralec z družino in prijatelji praznoval na njihovem domu v Španiji. Takrat je zapisala, da je bil Richard kljub izzivom, s katerimi se je spopadala družina, ves čas njihova največja opora. "Fantje in jaz čutimo tvojo ljubezen v vsakem trenutku - v tem, kako nam vedno stojiš ob strani, v potrpežljivosti, ki jo premoreš, moči, ki nam jo daješ, in v vsem srcu, ki ga vlagaš v našo družino," je takrat zapisala. "Za nas si vse - najboljši mož in najboljši oče, ki vedno daje in vedno pomaga. Tudi v najbolj napornih dneh si središče našega malega vesolja in neizmerno smo ti hvaležni," je še dodala.