Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te

New York, 02. 09. 2026 11.02 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te

Richard Gere je 77. rojstni dan praznoval v objemu svojih najbližjih. Njegova žena Alejandra Silva je ob tej priložnosti z oboževalci delila nekaj redkih utrinkov družinskega praznovanja in hollywoodskemu zvezdniku namenila ljubečo čestitko. "Ni nikogar, s komer bi raje preživela svoje življenje," mu je sporočila.

Richard Gere je nedavno dopolnil 77 let, njegova 43-letna žena Alejandra Silva Gere pa je dan pozneje na družbenih omrežjih pokazala, kako je zvezdnik praznoval svoj rojstni dan. Na eni od fotografij zakonca z rojstnodnevnima kapicama na glavi objeta pozirata, medtem ko proti njima teče njun šestletni sin James. Na naslednjem posnetku se jima deček pridruži v skupinskem objemu, Richard pa nasmejan pogleda proti fotografskemu objektivu. Silva je objavila tudi fotografijo, na kateri sedi na klopi v družbi njunih dveh psov. "Ni nikogar, s komer bi raje preživela svoje življenje. Vse najboljše. Ljubim te, ljubimo te," je ob fotografijah sporočila svojemu možu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralec je ženino objavo nato delil tudi na svoji Instagram zgodbi, ob njej pa je predvajal jazzovsko različico pesmi Happy Birthday. Ženi je odgovoril s kratkim, a ljubečim sporočilom: "Ljubim te." S fotografij sicer ni razvidno, ali se je praznovanja udeležil še kdo od njunih bližnjih. Zakonca imata poleg šestletnega Jamesa še sedemletnega sina Alexandra. Igralec ima iz zakona z nekdanjo ženo Carey Lowell tudi 26-letnega sina Homerja, Alejandra pa je mati 13-letnega Alberta, ki ga ima z nekdanjim možem Govindom Friedlandom.

Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te
Žena Richarda Gera ob njegovem 77. rojstnem dnevu: Ljubim te
FOTO: Profimedia

43-letnica je svojemu možu ljubeče besede namenila tudi ob lanskem 76. rojstnem dnevu, ki ga je igralec z družino in prijatelji praznoval na njihovem domu v Španiji. Takrat je zapisala, da je bil Richard kljub izzivom, s katerimi se je spopadala družina, ves čas njihova največja opora. "Fantje in jaz čutimo tvojo ljubezen v vsakem trenutku - v tem, kako nam vedno stojiš ob strani, v potrpežljivosti, ki jo premoreš, moči, ki nam jo daješ, in v vsem srcu, ki ga vlagaš v našo družino," je takrat zapisala. "Za nas si vse - najboljši mož in najboljši oče, ki vedno daje in vedno pomaga. Tudi v najbolj napornih dneh si središče našega malega vesolja in neizmerno smo ti hvaležni," je še dodala.

Preberi še Richard Gere na družinskih počitnicah v Mehiki okreva po pljučnici

Igralčev rojstni dan je sledil le nekaj dni po tem, ko je njegov najstarejši sin Homer razkril enega najpomembnejših nasvetov, ki mu jih je oče dal glede igralske kariere. "Mislim, da je zelo pomembno, da ne pozabiš oditi domov in delo pustiti za seboj, saj te lahko ta svet povsem posrka vase. Igralstvo ne bi smelo biti način življenja. Moralo bi biti služba, ki jo opraviš, nato pa greš domov," je povedal Homer.

Dodal je, da se mu takšen očetov pogled zdi zelo zdrav in da je po njegovem mnenju prav ta pristop pripomogel k njegovi dolgoletni in uspešni karieri.

Richard Gere Alejandra Silva Gere 77. rojstni dan praznovanje čestitka

Martin Scorsese bi svoj celoten arhiv podaril mestu Rim

Nečakinja princese Diane delila utrinke počitnic z 32 let starejšim možem

Zadovoljna.si Ženo s prešuštvom pognal v smrt, nato pa poročil ljubico
24ur.com Chris Hemsworth s simpatičnimi fotografijami voščil ženi Elsi Pataky
24ur.com Dennis Quaid o zakonu z 39 let mlajšo: Življenje z njo je zame raj
Zadovoljna.si Slovenski šarmer je dopolnil 52 let, tako ga je razveselila njegova izbranka
Zadovoljna.si Tako lepo in mlado ženo ima sedaj Richard Gere
24ur.com Slovenka o srečanju z Markom Wahlbergom: Čestital mi je za rojstni dan
24ur.com Jan Plestenjak je srečno zaljubljen v svojo izbranko Tadejo
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bradley Cooper razkril nenavadno televizijsko obsesijo svoje mame
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Tudi hči prve dame v zvezi z 20 let mlajšim
Tudi hči prve dame v zvezi z 20 let mlajšim
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929