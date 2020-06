Žena Robbieja Williamsa bo z otroki glede njegove burne preteklosti iskrena

Robbie, ki se je v preteklosti boril z odvisnostjo od tablet in droge, je zgodbe o svojih vzponih in padcih pogosto delil z javnostjo. Sedaj pa je prišel čas, ko so se o očetovih dejanjih pričeli spraševati tudi njegovi otroci. Žena Ayda Field je povedala, da bo s podmladkom, ko bo prišel čas, o tej temi govorila brez zadržkov.

Ayda Field, žena Robbieja Williamsa, je priznala, da o divji zgodovini svojega moža z otroki še ni govorila, bo pa to storila, ko bo prišel čas. Par ima štiri otroke, sedemletno Theodoro, petletnega Charltona, Colette, staro 20 mesecev, in petmesečnega Beauja.Najstarejša hči, ki jo ljubkovalno kličeta Teddy, je že zelo radovedna glede dogodkov iz mladosti svojega očeta.

Robbie velja za zvezdnika z divjo preteklostjo.

Deklica pogosto sprašuje o stvareh, ki so se dogajale, še preden se je par odločil za družino. ''Teddy je kar nekajkrat videla Robbieja v kakšnem videoposnetku starejšega datuma in vprašala, s kom se je videval, preden je spoznal mene,''je povedala 41-letna nekdanja žirantka šova X-Factor. Dodala je tudi, da se deklici niti ne sanja, koliko je Robbie živel, preden sva sva postala par: ''Morali se bomo pogovoriti o očetovi preteklosti, očetovih težavah z drogo in očetovih zmenkih,'' in v šali povedala še, da bo ona v primerjavi z njim izpadla zelo nedolžno, kar pa ji tudi ustreza.

Ko je bil član skupine Take That, je veljal za 'bad boya' skupine.

Robbie se je v preteklosti v pogovorih z novinarji odprto pogovarjal o njegovi burni preteklosti ter težavah z zasvojenostjo. Priznal je, da je bil le 24 ur oddaljen od gotove smrti, kar je bilo na vrhuncu njegove odvisnosti od zdravil in različnih drog. ''Pogoltnil sem tudi do 20 tablet Vicodin na noč. Potem sem dodal še tablete, ki so mi pospešile utrip, kar je v telesu povzročilo zmedo, saj so bile količine tablet nenormalne,'' je opisal svoj dnevni vnos zdravil na recept. Zasvojenost opisuje kot tipično ameriško, torej tablete, ki so povzročile smrt premnogim velikim imenom šovbiznisa, zaradi njih so umrli tudi Anna Nicole Smith, Michael Jackson inHeath Ledger.

Z Aydo sta se spoznala leta 2006, poročila pa 2010.

Nekdanji član skupine Take That je svoje zdravljenje pričel leta 2007, ko je obiskal kliniko v Arizoni, to je bilo točno na njegov 33. rojstni dan. Takrat je tudi ugotovil, da je čas za glasbeno upokojitev, saj je preživel preveč stvari v kratkem času. Pravi, da je potreboval resnično veliko časa, da se je na glasbene odre vrnil. Sedaj živi mirnejše družinsko življenje v Los Angelesu.