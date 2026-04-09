Žena Roda Stewarta o njunem dolgem zakonu: Zaslužim si medaljo

Penny Lancaster meni, da si po skoraj treh desetletjih dolgem razmerju, ki sta ga pred 18 leti z Rodom Stewartom okronala s poroko, zasluži nagrado. "Ja, 26 let! Zaslužim si medaljo, kajne?" se je 55-letnica pošalila v intervjuju za revijo Best , ko je spregovorila o svojem odnosu z rock legendo.

Spoznala sta se leta 1999, ko je bila Penny študentka na Barking Collegeu. Osem let kasneje sta se poročila in se razveselila rojstva dveh sinov, Alastairja Wallacea in Aidena Patricka. Pevec je imel že pred poroko s svojo sedanjo ženo šest otrok, kar ob izjemno natrpanem urniku od njega zahteva veliko časa, a ga kljub temu uspešno nameni tudi svoji soprogi.

"Drug drugega ne jemljeva za samoumevnega in poskrbiva, da si vzameva čas za zmenke ... večerjo, gledališče ali karkoli že, skupaj peljeva otroke v šolo in si na poti domov privoščiva kavo v dvoje, dolge romantične sprehode," je povedala nekdanja manekenka in dodala: "Spogledujeva se in drug drugega spravljava v smeh."

Po vseh skupnih letih sta še vedno močno zaljubljena in skrbita, da žareča iskrica še vedno tli. "Zelo rada praznujeva obletnice in se resnično razvajava," je dejala in dodala: "Na primer, za zadnjo obletnico poroke sva se z vlakom, zelo romantično, odpravila iz Pariza v Portofino. Ker me je Rod zaprosil v Parizu in poročila sva se v Portofinu. Rada obujava spomine na skupno življenje in tudi načrtujeva prihodnost – bolj romantična potovanja." Kljub temu da izjemno rada uživata v družbi drug drugega, pa Penny pravi, da je največja skrivnost njunega uspešnega razmerja prav čas, preživet narazen.