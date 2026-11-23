Laura Brand, žena osramočenega komika Russlla Branda, bo odslej upoštevala pravila zapora, v katerem je od obsodbe 51-letni komik. 39-letnica je predala moževo sporočilo, v katerem sporoča, da je nedolžen. Kot je dejala v podkastu, ki ga je prej vodila skupaj z Brandom, bo še naprej branila svojo družino in sebe ter ne bo pristajala na podobo, ki jo o njih skušajo prikazati v medijih. 51-letni komik je bil nedavno obsojen na več kot 10-letno zaporno kazen zaradi posilstva in spolnega napada.

Russell Brand z ženo Lauro, ki mu še vedno stoji ob strani. FOTO: Profimedia

"Prejšnja epizoda podkasta je bila deležna veliko pozornosti. Sedaj, ko razumem pravila briljantnega in profesionalnega osebja zapora, jih bom zagotovo upoštevala," je v novi epizodi pojasnila Laura. Ta je pred dnevi moža prvič obiskala v zaporu, nato pa oboževalcem sporočila, da se dobro počuti in jim predala njegovo sporočilo, da ni kriv dejanj, za katera so ga spoznali za krivega.

Zvezdnika sicer še vedno preiskujejo zaradi dodatnih obtožb spolnih napadov, sojenje Brandu in nato obsodba pa sta ponovno pritegnila pozornost javnosti, kjer se odvijajo diskusije o delu v zabavni industriji ter izkoriščanju položajev vplivnih in njihovem predatorskem vedenju.