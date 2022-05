Žena Sama Hunta tik pred porodom preklicala odločitev glede ločitve

Le dva meseca po tem, ko je prvič vložila zahtevo za ločitev, je Hannah Lee Fowler aprila prosila sodišče, naj zadevo zavrne, sodnik pa je njeni prošnji ustregel. 33-letnica je željo po ločitvi od soproga, kantavtorja Sama Hunta, izrazila v februarju, si čez nekaj ur takoj premislila in nato v drugem okrožju svojo zahtevo znova podala. Sedaj, tik pred rokom poroda, je znova dobro premislila in ločitveni postopek preklicala.

''Vsak dan se trudita in dajeta vse od sebe,'' je njun skupni prijatelj povedal za revijo People in dodal: ''Sam in soproga se veselita naslednjega poglavja. On je predan misli na družino in na to, kar prihaja.'' 37-letnik se je pred kratkim sam udeležil odmevne prireditve Barnstable Brown Gala, kjer so ga fotografi na rdeči preprogi opazili s poročnim prstanom na roki.

Par, ki se je na intimni slovesnosti poročil aprila 2017, informacije, da pričakujeta otroka, pa nista obešala na velik zvon. Šele prvotni ločitveni papirji, ki so prišli v javnost, so razkrili presenetljivo dejstvo, da se rok poroda Fowlerjeve hitro približuje, mamica bo postala že v tem mesecu. V dokumentih, ki so se znašli v ameriških medijih, je bilo zapisano tudi, da Hannah izbranca obtožuje neprimernega ravnanja v zakonu ter prešuštništva, ob tem pa je navedla tudi, da so so vsi upi na morebitno spravo izčrpani.