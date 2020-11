Žena Seana Conneryja: pred smrtjo se je boril z demenco

"To ni bilo življenje zanj. Ni se mogel normalno izražati. Če ne drugega, je vsaj umrl v spanju. Ves čas sem bila ob njem, odšel je v miru. Tako kot je želel. Sean je imel demenco in bolezen je preprosto terjala svoj davek. Uresničila se mu je zadnja želja, da se je poslovil brez hrupa. Bil je čeden in skupaj sva imela čudovito življenje. Bil je poosebljenje moškega. Brez njega ne bo nič več isto in zelo mi bo težko, vendar se zavedam, da nič ne traja večno in da se je to moralo zgoditi," je za britanske medije pojasnila žalujočaMicheline.