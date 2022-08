Žena Sylvestra Stallona vložila zahtevo za ločitev

Žena igralca Sylvestra Stallona je pred dnevi vložila vlogo za razveljavitev zakona, poročajo ameriški mediji. 54-letna Jennifer Flavin je uradno zahtevo vložila na sodišču v okrožju Palm Beach na Floridi in s tem končati njun 25 let trajajoči zakon. Par se je poročil leta 1997, zvezo pa sta začela že leta 1988, ko sta se skupaj pojavila v eni izmed restavracij na Beverly Hillsu.

Zvezdnik in njegova žena sta pred tremi meseci praznovala srebrno poroko, ob tej posebni priložnosti pa sta drug drugemu posvetila objavi na družbenem omrežju Instagram. "Vse najboljše za 25. obletnico poroke moji neverjetni ženi. Besede ne morejo opisati, kaj pomeni ta neverjetno nesebična, predana in potrpežljiva ženska za naša življenja. Le upam lahko na naslednjih 25! Hvala ti za vse, draga!" je ob galeriji fotografij zapisal Stallone.

Flavinova in Stallone imata skupaj tri hčerke: 20-letno Scarlet , 24-letno Sistine in 25-letno Sophio . Igralec ima iz preteklega zakona s Sasho Czack še sina po imenu Seargeoh , leta 2012 pa je umrl sin Sage , ki ga je imel s Starlin Wright .

Tudi njegova žena je delila galerijo fotografij, ob njih pa pripisala: "Vse najboljše za 25. obletnico poroke nama! Hvala, da me vedno nasmejiš, me ljubiš in ščitiš najino čudovito družino. Najin zakon je iz leta v leto boljši in veselim se, da bom preživela preostanek življenja s tabo." Objavo je pozneje izbrisala.

Pred kratkim je Flavinova objavila fotografijo, na kateri se objema z njunimi tremi hčerkami, ob njej pa pripisala: "Ta dekleta so moja prioriteta. Vse drugo ni pomembno. Me štiri za vedno." Najstarejša hči Sophia je v komentar pod fotografijo zapisala: "Ti si naša skala, navijačica in najboljša mama. Srečne smo, da te imamo. Rada ze imam." Sistine pa je dodala: "Najmočnejša ženska, kar jih poznam."

Igralca so pred kartkim ujeli z novo tetovažo, ki prekriva staro, na kateri je bil upodobljen obraz njegove žene. Sedaj ga prekriva podoba psa iz filma Rocky. Prav nova tetovaža na zvezdnikovi roki je bila prvi namig na to, da v njegovem zakonu škripa.