Žena Taylorja Hawkinsa: Njegova ljubezen do glasbe bo živela večno

"Moja globoka zahvala in občudovanje je namenjeno globalni Foo Fighters skupnosti in Taylorjevim oboževalcem za neizmerno ljubezen, ki jo je je vsak izmed vas izkazal dragemu Taylorju. Vaša prijaznost je bila neprecenljiva podpora moji družini v času nepredstavljive žalosti," je na Instagramu zapisala Alison Hawkins , žena pokojnega bobnarja skupine Foo Fighters, ki je marca v 51. letu starosti nepričakovano umrl v hotelski sobi. Toksikološko poročilo je kasneje pokazalo, da je imel zvezdnik v telesu vsebnost desetih različnih substanc.

"V imenu najinih otrok želim kot njegova žena z vami deliti, koliko ste mu pomenili in kako predan je bil, da vas 'sezuje' med vsakim nastopom. Taylorju je bilo v čast biti del Foo Fightersov. Sanjsko vlogo v bandu je cenil vsako minuto vseh 25 let, ki jih je preživel z njimi. Vsakega člana skupine in širše Foo Fighters ekipe dojemamo kot našo družino," se je zahvalila Hawkinsonova, ki ima z bobnarjem tri otroke - 16-letnega Oliverja , 13-letno Annabelle in osemletno Everleigh .

V zaključku je zapisala, da bo Taylorjeva ljubezen do glasbe živela večno, preko sodelovanj, ki jih je imel z drugimi glasbeniki, in preko številnih pesmi, ki jih je pomagal ustvariti. "Sedaj je na nas, ki smo ga imeli najbolj radi, da cenimo Taylorjevo zapuščino in glasbo, ki nam jo je dal. Vsem še enkrat hvala za ljubezen in razumevanje. Taylor vas je imel rad in tudi mi vas imamo radi."

Priljubljena rock skupina Foo Fighters bo v čast bobnarja priredila dva posebna koncerta, prvega 3. septembra v Londonu, drugega pa 27. septembra v Los Angelesu.