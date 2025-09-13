Svetli način
Žena Valentina Rossija delila fotografije 'ikonične noči MotoGP'

Rimini, 13. 09. 2025 13.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
K.Z.
Francesca Sofia Novello je največja navijačica in podpornica svojega soproga Valentina Rossija. Zakonca sta skupaj stopila na rdečo preprogo slavnostne prireditve, ki so jo gostili v Riminiju v Italiji, kjer so 46-letnega dirkača sprejeli v Dvorano slavnih MotoGP in se mu tako poklonili za njegove dosežke v tem športu.

Francesca Sofia Novello je ponosna soproga Valentina Rossija. Zakonca sta skupaj slavila 'ikonično noč MotoGP', kakor jo je v objavi na družbenem omrežju označila manekenka, ko so 46-letnega dirkača nagradili s posebnim priznanjem za dosežke v tem športu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par je navdušil z usklajenim videzom v črno-beli barvni kombinaciji. Novello je nosila dolgo črno obleko brez naramnic in z razporkom na levi strani, videz pa dopolnila s srebrnimi salonarji, ujemajočo se torbico in nakitom. V elegantni črni moški obleki je bil tudi Rossi, ki je pod njo nosil belo srajco z metuljčkom, na levici pa opazno velik prstan.

Nasmejana zakonca sta pozirala pred fotografi, Francesca pa je delila tudi fotografijo, na kateri v dlani drži posebno medaljo z napisom MotoGP Dvorana slavnih, s katero so nagradili njenega moža.

valentino rossi francesca sofia novello motogp fotografije dirkač žena
