Žena Valentina Rossija delila fotografije 'ikonične noči MotoGP'

Francesca Sofia Novello je ponosna soproga Valentina Rossija. Zakonca sta skupaj slavila 'ikonično noč MotoGP', kakor jo je v objavi na družbenem omrežju označila manekenka, ko so 46-letnega dirkača nagradili s posebnim priznanjem za dosežke v tem športu.
Par je navdušil z usklajenim videzom v črno-beli barvni kombinaciji. Novello je nosila dolgo črno obleko brez naramnic in z razporkom na levi strani, videz pa dopolnila s srebrnimi salonarji, ujemajočo se torbico in nakitom. V elegantni črni moški obleki je bil tudi Rossi, ki je pod njo nosil belo srajco z metuljčkom, na levici pa opazno velik prstan.
Nasmejana zakonca sta pozirala pred fotografi, Francesca pa je delila tudi fotografijo, na kateri v dlani drži posebno medaljo z napisom MotoGP Dvorana slavnih, s katero so nagradili njenega moža.
