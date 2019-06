Žena Willa Smitha o poliamoriji: je mogoče ljubiti več oseb hkrati?

Soproga ameriškega igralca Willa Smitha, 47-letna Jada Pinkett Smith, je v svoji pogovorni oddaji Red Table Talk (Rdeča okrogla miza) do sedaj pokrivala številne tematike od pornografije do ločitev, zdaj pa bo spregovorila tudi o relativno neznanem področju, poliamorji oziroma ideji, da je mogoče istočasno ljubiti več partnerjev. Idejo za njeno novo tematiko je dobila od svoje 18-letne hčerke Willow, ki je med brskanjem po Instagramu naletela na 'ljubezenski trikotnik' oziroma trio, ki ga tvori moški in dve ženski – med seboj pa so vsi ljubezensko povezani. Willow je zanimalo, kaj je v resnici poliamorija in kako takšne ljubezenske zveze sploh delujejo.