Zendaya donirala gledališču, v katerem je začela svojo igralsko pot

"Zelo smo veseli, da lahko ponudimo to splošno podporo v sodelovanju z Zendayo," je v izjavi zapisala Leena Barakat, predsednica in izvršna direktorica organizacije. "Upamo, da naše financiranje podpira vaše delo in pomaga nadaljevati vašo strateško vizijo, kjer koli so sredstva najbolj potrebna."

Clive Worsley, izvršni direktor gledališča, se je igralki in organizaciji zahvalil ter poudaril, da bodo ta sredstva gledališču, ki se pripravlja na praznovanje 50. obletnice, zelo pomagala. "Njena podpora nas v veliki meri spodbuja k nadgradnji zvočnih in svetlobnih sistemov, izboljšanju kavarne in seveda financiranju naše produkcije. Hvala, Zendaya."

Po pisanju revije People je bilo gledališče ustanovljeno leta 1974 in je še posebej priljubljeno v poletni sezoni, ko se občinstvo zbere v zunanjem amfiteatru. Zendaya se mu je pridružila kot otrok, tudi zato, ker je tam 12 poletij delala njena mama.