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Zendaya dopolnila 30 let: 'Ne morem se vam dovolj zahvaliti'

Los Angeles, 02. 09. 2026 14.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Zendaya

Zendaya je uradno vstopila v četrto desetletje življenja. Igralka, ki je zaslovela v svetu filma, je ob praznovanju 30-letnice prejela številne čestitke, med drugim tudi prisrčen poklon svoje matere, ki jo je označila za luč svojega življenja.

Zendaya je včeraj dopolnila 30 let. Igralka je svoj jubilej danes obeležila z objavo na družbenem omrežju, kjer se je oboževalcem zahvalila za vse rojstnodnevne čestitke. "Ne morem se vam dovolj zahvaliti, da ste zadnje leto mojih dvajsetih naredili tako čudovito. Za toliko stvari sem hvaležna in toliko vsega se še veselim. Z ljubeznijo kot vedno ... na tridesetico!!!!!" je pripisala svoji fotografiji iz otroštva.

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Ob tej priložnosti se ji je s prisrčno objavo na Instagramu poklonila tudi njena mama Claire Stoermer. "Vse najboljše za 30. rojstni dan, ljubezen in luč mojega življenja," je med drugim zapisala in dodala, da so tik pred objavo klepetali prek videoklica.

Zendaya se je rodila 1. septembra 1996 mami Claire in očetu Kazembeju Ajamuju Colemanu. Njena starša, ki sta bila oba učitelja, sta se leta 2016 po osmih letih zakona ločila, vendar sta ostala v dobrih odnosih. Zvezdnica je njun edini skupni otrok, po očetovi strani pa ima še pet starejših polbratov in polsester.

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Pred meseci, natančneje 1. junija, pa je okrogli jubilej dopolnil tudi njen novopečeni soprog Tom Holland. Slavna zakonca, ki sta si večno zvestobo obljubila na skrivaj v začetku letošnjega leta, trenutno navdušujeta tako v Odiseji kot tudi v novem delu filma Spider-Man: Nov dan.

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