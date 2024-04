Zendaya in Tom Holland naj bi razmišljala o poroki

Zendaya in Tom Holland veljata za priljubljen zvezdniški par. Zaljubljenca, ki sta skupaj že kar nekaj let, naj bi razmišljala o svoji prihodnosti in celo o poroki. Igralca naj bi si predstavljala skupno zakonsko življenje, kljub slavi pa svoje zasebno življenje v veliki meri skrivata pred očmi javnosti.

OGLAS

Tom Holland in Zendaya si menda predstavljata skupno prihodnost kot mož in žena." Govorilo se je o poroki in to je realnost," pravi vir za People. Britanski igralec in z emmyjem nagrajena zvezda, oba stara 27 let, sta se spoznala, ko sta skupaj snemala trilogijo filmov o Spider-Manu. Od takrat svojo romanco večinoma skrivata. "Nista tiste vrste zvezdnika, ki bi svoje življenje v veliki meri delila na družbenih omrežjih," pojasnjuje vir."Oba imata rada zasebnost," še pravi vir, ki dodaja, da jima pozornost, ko sta bila na očeh javnosti, nikoli ni pretirano godila.

Zendaya in Tom Holland FOTO: Profimedia icon-expand

Kajti Zendayi, katere film Challengers prihaja v kinematografe ta konec tedna, in Tomu, ki maja igra v Romeu in Juliji na londonskem West Endu, je delo zelo pomembno. "To ju zdaj zaposluje," dodaja vir.