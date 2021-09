Zendaya in Tom Holland 'uradno' skupaj tudi na Instagramu

Zendaya in Tom Holland, soigralca iz filma Spider-Man: Vrnitev domov iz leta 2017, se končno ne skrivata več na družbenih omrežjih. Britanski igralec je na svojem profilu na Instagramu objavil njuno prvo skupno fotografijo, na kateri pred ogledalom v garderobi pozira v kostumu spidermana, ob njem pa je njegova srčna izbranka Zendaya. Slednja je z brado naslonjena na njegovo ramo, v roki pa drži staromodni digitalni fotoaparat. Kot kaže, sta se zvezdnika fotografirala v garderobi na snemanju filma Spider-Man: Vrnitev domov, saj ima igralec na obrazu filmsko masko: praske in modrice, ki so bile ključne za enega od prizorov.