Zendaya in Willow Smith priredili Bowiejevo skladbo Changes

Posnetek, ki se je znašel na Instagramovem profilu revije W Magazine, je razburil nekatere oboževalce Davida Bowieja. Zendaya, Willow Smith in Kiernan Shipka so delno odpele in delno prebrale besedilo priljubljene skladbe in s tem spodbudile negativne odzive.

Čeprav so imele Zendaya, Willow Smith in Kiernan Shipka dober namen, pa skupni mini projekt oboževalcem ni ravno po godu. Na Instagramu se je ob objavi njihove priredbe pesmi Changes Davida Boweija zvrstilo mnogo negativnih komentarjev.

icon-expand Zendaya je s kolegicama priredila legendarno pesem in spodbudila negativne komentarje. FOTO: Instagram

Posnetek so delili na profilu revije W Magazine, tri zvezdnice pa so skladbo iz leta 1972 delno odpele, nekatere dele besedila pa zgolj prebrale. Mnogi so se spotaknili ravno ob dejstvo, da besedila ne poznajo na pamet in da je tovrstno početje nespoštljivo do pokojne glasbene ikone, ki se je poslovila leta 2016.

''Zakaj berejo to besedilo z lista?! Če ga ne poznajo na pamet kot vsak Bowiejev oboževalec? Kako nespretno'' je zapisal eden od tistih, ki jim njihova priredba ni bila po godu. Spet drugi je napisal, da mu gre na živce, kako besedo za besedo berejo, še posebej zato, ker so video izdale ob dnevu, ko bi Bowie praznoval svoj 75. rojstni dan. ''Za njegov rojstni dan ga tako žalijo. To je boleče za oči!'' je bil zgrožen eden od komentatorjev.

icon-expand David Bowie bi 8. januarja praznoval 75. rojstni dan. FOTO: Profimedia