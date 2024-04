Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist in vroči ljubezenski trikotnik

Izzivalci , film, ki ga je režiral Luca Guadagnino po scenariju Justina Kuritzkesa , je morda na prvo žogo videti kot športni film. Velik del dogajanja se zgodi na teniškem igrišču, kjer se borijo Zendaya , Josh O'Connor in Mike Faist . V njem so odločilne točke in kratke hlače. "Žoga je minljiva, nevidna sila želje," je dejal Guadagnino, režiser filmov Pokliči me po svojem imenu in Bones and All . "Želel sem prikazati željo, ki se odbija naprej in nazaj."

Rezultat je ljubezenski trikotnik leta. Film Izzivalci govori o melodrami trojčka. Večstranska kemija med igralci naj bi bila sposobna tleti vsakič, ko je to potrebno. To je pomembno delo, zlasti za Zendayo, ki je tudi producentka filma. Igra Tashi, ženo in trenerko teniškega superzvezdnika Arta. Tashi je bila na stranski tir potisnjena le zaradi poškodbe kolena zaradi katerega je končala kariero - čeprav je to le malo omajalo njene ambicije. Ko se Art, čigar strast do tenisa bledi, v New Rochelleu pomeri s starim prijateljem Patrickom, je njuna zapletena preteklost, obujena.

Zendaya je želela sodelovati, ker ji je to predstavljalo velik izziv. "Ker je zvenelo kot izziv. Ker je tako drugačen od mene," je povedala Zendaya v intervjuju skupaj s svojimi soigralci. "Včasih, ko te je malce strah, da bi se lotil nečesa takega, si rečeš: 'Oo, morda bi moral to storiti.' Nočem se spustiti v nekaj in si samo reči, da to bo enostavno."

Film naj bi prvotno odprl lanski jesenski beneški filmski festival, a so ga preložili zaradi stavke igralcev. Toda zamuda je ustvarjalcem samo povečala možnost za promocijo filma, ki je do sedaj zbudil veliko zanimanja po celem svetu. Veliko vlogo tukaj odigra priljubljenost glavne igralke, prav tako pa film postavi tri vznemirljive mlade igralce v središče pozornosti ter jih ne izpusti. "Posebnost filma je ta, da ga moramo mi trije voditi. To je kul, priložnost narediti kaj takega je tako redka," je rekel O'Connor. "V preteklosti sem bila večinoma del velikih ekip," je dodala Zendaya, ki je igrala tudi v nedavno izdani uspešnici Dune: peščeni planet 2. del "Ampak tukaj smo samo mi trije. Mi smo igralska zasedba. Čeprav imamo očitno še druge neverjetne igralce, ki prispevajo, je to ključna stvar tukaj. Na treningih tenisa in v času vaj smo bili samo mi. Tako da hvala bogu, da smo si všeč," je povedala.