Zendaya napovedala umik iz igralskega sveta

Zendaya, ena izmed največjih zvezdnic svoje generacije, pravi, da se bo po izjemno intenzivnem letu 2026, v katerem bo izšlo kar pet velikih projektov, v katerih ima glavno ali eno izmed vodilnih vlog, za nekaj časa umaknila iz javnosti in igralskega sveta.

Zendaya v filmu The Drama FOTO: Profimedia

V intervjuju za revijo Fandango je 29-letna igralka izrazila skrb, da bi pri ljudeh povzročila inflacijo svoje podobe. "Upam, da se me letos ne boste naveličali," je dejala in napovedala, da se bo po zaključku letošnjih projektov skrila pred žarometi. "Hvaležna sem za vse, ki me na kakršenkoli način podpirajo," je še povedala.

Zendaya in Robert Pattinson Profimedia

Zendaya Profimedia

Zendaya Profimedia

Zendaya Profimedia

Zendaya in Robert Pattinson Profimedia









Priljubljena zvezdnica ima trenutno veliko dela s promocijo filma Drama, v katerem je zaigrala ob Robertu Pattinsonu. S sodobno dramo, ki se osredotoča na kompleksne odnose, identiteto in osebne prelomnice v življenju, naj bi igralka želela nadaljevati svoj premik v bolj zrele, zahtevnejše vloge.

V nadaljevanju leta pa se bo tempo obveznosti za igralko le še stopnjeval. Spomladi namreč prihaja tudi nova sezona serije Euphoria, v kateri ostaja eden izmed ključnih obrazov, poleti pa jo čakata kar dve veliki filmski premieri. Nastopila bo v zgodovinskem epu Odiseja v režiji Christopherja Nolana in z Mattom Damonom v glavni vlogi, pa tudi v novem delu izjemno priljubljene Marvelove franšize Spider-Man, kjer bo ponovno zaigrala ob boku svojega dolgoletnega partnerja Toma Hollanda.

Tom Holland in Zendaya FOTO: Profimedia