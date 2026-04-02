Tuja scena

Zendaya napovedala umik iz igralskega sveta

Los Angeles, 02. 04. 2026 11.57

A. P.
Letos bo njenemu obrazu skoraj nemogoče ubežati, saj bo izšlo kar pet velikih projektov, v katerih ima glavno ali eno izmed vodilnih vlog, zato se je Zendaya odločila, da bo za nekaj časa igralsko kariero postavila na stranski tir.

Zendaya, ena izmed največjih zvezdnic svoje generacije, pravi, da se bo po izjemno intenzivnem letu 2026, v katerem bo izšlo kar pet velikih projektov, v katerih ima glavno ali eno izmed vodilnih vlog, za nekaj časa umaknila iz javnosti in igralskega sveta.

Zendaya v filmu The Drama
FOTO: Profimedia

V intervjuju za revijo Fandango je 29-letna igralka izrazila skrb, da bi pri ljudeh povzročila inflacijo svoje podobe. "Upam, da se me letos ne boste naveličali," je dejala in napovedala, da se bo po zaključku letošnjih projektov skrila pred žarometi. "Hvaležna sem za vse, ki me na kakršenkoli način podpirajo," je še povedala.

Priljubljena zvezdnica ima trenutno veliko dela s promocijo filma Drama, v katerem je zaigrala ob Robertu Pattinsonu. S sodobno dramo, ki se osredotoča na kompleksne odnose, identiteto in osebne prelomnice v življenju, naj bi igralka želela nadaljevati svoj premik v bolj zrele, zahtevnejše vloge.

Preberi še Kinematografi že leto pred izidom Odiseje razprodali vstopnice

V nadaljevanju leta pa se bo tempo obveznosti za igralko le še stopnjeval. Spomladi namreč prihaja tudi nova sezona serije Euphoria, v kateri ostaja eden izmed ključnih obrazov, poleti pa jo čakata kar dve veliki filmski premieri. Nastopila bo v zgodovinskem epu Odiseja v režiji Christopherja Nolana in z Mattom Damonom v glavni vlogi, pa tudi v novem delu izjemno priljubljene Marvelove franšize Spider-Man, kjer bo ponovno zaigrala ob boku svojega dolgoletnega partnerja Toma Hollanda.

Tom Holland in Zendaya
FOTO: Profimedia

Leto bo mlada zvezdnica sklenila s tretjim delom enega izmed najbolj pričakovanih filmov Dune: Peščeni planetm, v katerem si bo veliko platno in rdeče preproge ponovno delila s Timothéejem Chalametom, Florence Pugh in Joshem Brolinom.

KOMENTARJI2

Perrun
02. 04. 2026 15.07
lepa ženska!
Quatroporte
02. 04. 2026 13.43
Premor lahko izkoristi za snidenje in druzenje s sorodniki v gorici vasi
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
