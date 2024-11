Zendaya o igranju s Tomom Hollandom: Pravzaprav je nenavadno sproščujoče

Zendaya in Tom Holland sta si v času njune zveze nabrala številne oboževalce, ki z veseljem sledijo njuni romanci. Številni so jima naklonjeni prav zaradi njune kemije, ki je zelo očitna. Ta je bila prisotna že, ko sta se prvič srečala na avdiciji za prvi skupni film. "Je tako nadarjen in tako strasten do tega, kar počne," je med drugim o svojem izbrancu dejala igralka.

Zendaya in njen partner Tom Holland sta se prvič srečala med prebiranjem scenarija za film Spider-Man leta 2016 in že takoj naj bi med njima vladala izjemna kemija. 28-letnica pravi, da ni niti malo čudno delati s svojim fantom in da uživa, ko se družita tudi med delom. "Pravzaprav je nenavadno sproščujoče," je povedala za Vanity Fair.

Zendaya in Tom Holland FOTO: Profimedia icon-expand

"Povsem naravno je. Z osebo, ob kateri delate, se počutite še posebej varne. Rada delam z njim. Je tako nadarjen in tako strasten do tega, kar počne. Stvari se vedno preda tisoč odstotkov, tudi če je popolnoma izmučen. To zelo cenim pri njem," je dejala in dodala, da sta se z 28-letnikom spoznala prav na avdiciji, kjer so želeli presoditi, ali sta primerna za soigralca. Par je prvič skupaj zaigral v filmu Spider-Man: Vrnitev domov iz leta 2017, uradno pa sta v zvezi od leta 2021. Sedaj pa se govori, da bosta sodelovala v novemu filmu britansko-ameriškega režiserja Christopherja Nolana.