Zendaya o poročnih fotografijah: 'Ljubčki, ustvarjene so z umetno inteligenco'

Ameriška igralka Zendaya se je odzvala na poročne fotografije, ki so pred dnevi postale viralne, nastale pa naj bi na njeni poroki z dolgoletnim partnerjem Tomom Hollandom. "To so fotografije, ki so bile ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, preslepile pa so veliko ljudi," je povedala v oddaji Jimmyja Kimmela in dodala: "Ko sem šla po vsakdanjih opravkih, so me ustavljali ljudje in mi govorili, da so moje poročne fotografije čudovite. Ljubčki, ustvarjene so z umetno inteligenco. Niso resnične."

Zvezdnica se je spretno izognila vprašanju, ali sta se s Hollandom zares poročila, in se pošalila: "Res? Nič nisem slišala." Igralka je nato dodala, da poročne fotografije niso preslepile le oboževalcev, temveč tudi znance in prijatelje, nekateri pa so bili celo jezni, ker niso dobili povabila na poroko.

Zendaya ni zanikala ali potrdila, da sta se s Tomom Hollandom poročila. FOTO: Profimedia

Fotografije, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, so zelo realne in prikazujejo Zendayo in Hollanda, ki si izmenjujeta poročne zaobljube, v ozadju pa je videti jezero, ki spominja na Como v Italiji. Na njih je med svati opaziti zvezdniške obraze, kot so Robert Downey Jr, Tobey Maguire, Andrew Garfield in Jake Gyllenhaal.