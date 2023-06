Zendaya ob rojstnem dnevu delila redko fotografijo fanta Toma Hollanda

Tom Holland in Zendaya Coleman sta v zvezi že nekaj let in kljub temu, da svoje ljubezni pred javnostjo nikoli nista preveč skrivala, nista nikoli niti preveč razkrivala. 27. rojstni dan priljubljenega igralca pa je bil očitno dovolj pomembnem razlog, da je Zendaya delila redko fotografijo svojega fanta in celo komentirala njegovo objavo. Čeprav se velikokrat pojavita skupaj na raznih družabnih dogodkih in javno podpirata drug drugega, svojega zasebnega življenja ne objavljata na družbenih omrežjih.

Tudi za zvezdnike, ki svojega zasebnega življenja načeloma ne marajo deliti z javnostjo, je rojstni dan priložnost, ko se sprostijo in s svetom delijo svojo srečo. Za tovrstno potezo se je nedavno odločila Zendaya Coleman, ki je ob 27. rojstnem dnevu svojega fanta Toma Hollanda na svojem Instagram Storyju delila fotografijo. Po fotografijah, ki jih je objavila, je jasno, da sta zvezdnika ta poseben dan proslavila ob morju. Prva prikazuje igralca med potapljanjem, ko se iz vode vidijo samo njegove roke, s katerimi je naredil obliko srca, in del njegove glave. Nato je delila še Tomov prihajajoči projekt, nazadnje pa še zvezdnika, ko je poziral na obali. Na vseh fotografijah ga je označila in mu namenila emoji srca. A ne le objava, ki si jo je novopečeni 27-letnik zaslužil za rojstni dan, dodan je celo komentar. "Hvala za vsa čudovita rojstnodnevna sporočila. To je moje darilo vam. Mislim, da bom delil verjetno najbolj seksi sliko, ki sem jo kdaj naredil!" je Tom zapisal ob zabavno fotografijo, na kateri je oblečen v opremo za surfanje, ter se imenoval za najbolj seksi moškega na svetu. Zendaya mu je v komentarje prilepila emoji s srčki namesto oči, ki pomeni navdušenje nad videnim. PREBERI ŠE Zendaya in Tom Holland na premiero z roko v roki Čeprav se trudita svojo zvezo ohranjati stran od oči javnosti, drug drugega načeloma ne objavljata na družbenih omrežjih, a je 26-letnica tokrat naredila izjemo. Zvezdnika se sicer skupaj večkrat pojavita na družabnih dogodkih, kjer sta drug drugemu v podporo. Zendaya v znak ljubezni do Toma redno nosi prstan z vgraviranimi začetnicami TH. PREBERI ŠE Zendaya in Tom Holland 'uradno' skupaj tudi na Instagramu Pred kratkim je o njuni skupni odločitvi, da ohranita svojo zasebnost, zvezdnica spregovorila tudi v enem od intervjujev. "Ko nekoga resnično ljubiš in ti je mar zanj, si želiš, da bi bil samo tvoj," je povedala za GQ novembra 2022. "Mislim, da je imeti nekoga rad sveta stvar in nekaj posebnega." Enako je leto prej zatrdil tudi igralec: "Vedno sem bil neomajen. Svoje zasebno življenje želim ohraniti zasebno, ker tako ali tako veliko svojega življenja delim s svetom."