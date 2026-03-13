Zendaya obudila ikonično obleko: je potrdila poroko?

V mestu angelov se je odvila podelitev nagrad Essence Black Women in Hollywood Awards, ki v ospredje postavljajo temnopolte ženske v zabavni industriji. Dogodka se je udeležila tudi igralka Zendaya, ki naj bi bila sveže poročena. Spomnimo, da je na skrivaj dahnila usodni da, je medijem razkril njen dolgoletni stilist Law Roach.
Zvezdnica je za priložnost nadela kratko belo obleko, okrašeno z velikim cvetom. Modni navdušenci so modni kos takoj prepoznali, leta 2008 je v filmu Seks v mestu namreč v njej sijala igralka Sarah Jessica Parker, v prvotni različici obleke pa je v osemdesetih blestela legendarna Whitney Houston.
Bolj kot obleka pa je pozornost požel nakit na roki zvezdnice, natančneje prstan na levi roki. Poleg večjega okrasnega prstana je zvezdnica na prstu nosila tudi zlat prstan, ki spominja na poročnega in je njeno roko krasil že pred dnevi, ko je obiskala pariški teden mode.
Na vprašanja, ali se je poročila, igralka na dogodku ni odgovarjala, prav tako se je le skrivnostno nasmehnila in obraz pokrila z rokami, ko jo je to z odra vprašala voditeljica podelitve. Zendaya in Tom sicer vse od začetka zveze svojo zasebnost skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti in le redko govorita drug o drugem v javnosti.
Spomnimo, igralca sta se sicer začela sestajati leta 2017, razmerje pa sta javno potrdila šele leta 2021. Govorice, da sta zaročena, so se pojavile leta 2025, ko je Zendaya na rdečo preprogo zlatih globusov stopila z diamantnim prstanom na levem prstancu, Holland pa je res pokleknil med božično-novoletnimi prazniki nekaj dni prej.
