Zendaya obudila ikonično obleko: je potrdila poroko?

V mestu angelov se je odvila podelitev nagrad Essence Black Women in Hollywood Awards, ki v ospredje postavljajo temnopolte ženske v zabavni industriji. Dogodka se je udeležila tudi igralka Zendaya, ki naj bi bila sveže poročena. Spomnimo, da je na skrivaj dahnila usodni da, je medijem razkril njen dolgoletni stilist Law Roach.

Zendaya obudila ikonično obleko. FOTO: AP

Zvezdnica je za priložnost nadela kratko belo obleko, okrašeno z velikim cvetom. Modni navdušenci so modni kos takoj prepoznali, leta 2008 je v filmu Seks v mestu namreč v njej sijala igralka Sarah Jessica Parker, v prvotni različici obleke pa je v osemdesetih blestela legendarna Whitney Houston. Bolj kot obleka pa je pozornost požel nakit na roki zvezdnice, natančneje prstan na levi roki. Poleg večjega okrasnega prstana je zvezdnica na prstu nosila tudi zlat prstan, ki spominja na poročnega in je njeno roko krasil že pred dnevi, ko je obiskala pariški teden mode.

Je Zendaya potrdila poroko? FOTO: Profimedia