Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zendaya obudila ikonično obleko: je potrdila poroko?

Los Angeles, 13. 03. 2026 12.01 pred 36 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Zendaya in Sarah Jessica Parker

Hollywoodska zvezdnica Zendaya se je po poročanju, da je stanovskemu kolegu Tomu Hollandu že obljubila večno zvestobo, pojavila na svečani prireditvi v Los Angelesu, kjer se je pred fotografi sprehodila v obleki, ki jo je v filmu Seks v mestu nosila Sarah Jessica Parker, v prvotni različici modnega kosa pa je v osemdesetih blestela legendarna Whitney Houston. Je Zendaya na dogodku res potrdila, da je poročena?

V mestu angelov se je odvila podelitev nagrad Essence Black Women in Hollywood Awards, ki v ospredje postavljajo temnopolte ženske v zabavni industriji. Dogodka se je udeležila tudi igralka Zendaya, ki naj bi bila sveže poročena. Spomnimo, da je na skrivaj dahnila usodni da, je medijem razkril njen dolgoletni stilist Law Roach.

Zendaya obudila ikonično obleko.
Zendaya obudila ikonično obleko.
FOTO: AP

Zvezdnica je za priložnost nadela kratko belo obleko, okrašeno z velikim cvetom. Modni navdušenci so modni kos takoj prepoznali, leta 2008 je v filmu Seks v mestu namreč v njej sijala igralka Sarah Jessica Parker, v prvotni različici obleke pa je v osemdesetih blestela legendarna Whitney Houston.

Bolj kot obleka pa je pozornost požel nakit na roki zvezdnice, natančneje prstan na levi roki. Poleg večjega okrasnega prstana je zvezdnica na prstu nosila tudi zlat prstan, ki spominja na poročnega in je njeno roko krasil že pred dnevi, ko je obiskala pariški teden mode.

Je Zendaya potrdila poroko?
Je Zendaya potrdila poroko?
FOTO: Profimedia

Na vprašanja, ali se je poročila, igralka na dogodku ni odgovarjala, prav tako se je le skrivnostno nasmehnila in obraz pokrila z rokami, ko jo je to z odra vprašala voditeljica podelitve. Zendaya in Tom sicer vse od začetka zveze svojo zasebnost skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti in le redko govorita drug o drugem v javnosti.

Spomnimo, igralca sta se sicer začela sestajati leta 2017, razmerje pa sta javno potrdila šele leta 2021. Govorice, da sta zaročena, so se pojavile leta 2025, ko je Zendaya na rdečo preprogo zlatih globusov stopila z diamantnim prstanom na levem prstancu, Holland pa je res pokleknil med božično-novoletnimi prazniki nekaj dni prej.

Zendaya poroka tom holland sarah jessica parker seks v mestu

Mož Eltona Johna spregovoril o pevčevem zdravju: Bori se naprej

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Ta zvezda je starejša od vesolja
Ta zvezda je starejša od vesolja
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
okusno
Portal
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564